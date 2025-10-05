LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen

LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen
Foto: © photonews

De 10e speeldag wordt afgesloten door een duel tussen Westerlo en OH Leuven in het Westelse Kuipke. Wie pakt de drie belangrijke punten?

Westerlo voor sprong in klassement

Na vanavond zijn we dus 10 speeldagen onderweg in de Jupiler Pro League. Maar niet elke ploeg kan na 10 speeldagen een positief rapport laten zien. Twee van die ploegen zijn Westerlo en OH Leuven. Eender welke ploeg straks de drie punten pakt, het puntentotaal zal niet boven de 50% komen van de te behalen punten. Maar voor het vertrouwen is die driepunter wel cruciaal.

Westerlo staat met 10 punten net bij de onderste 4 in het klassement. Maar omdat dat klassement zo'n accordeon is momenteel, zou een driepunter een enorme opsteker kunnen zijn. De troepen van Issame Charaï zouden dan plots naar een comfortabele achtste plaats kunnen springen.

Maar dan moet er wel gewonnen worden. Iets dat de vorige drie wedstrijden niet gelukt is voor De Kemphanen. Met Standard, Union en Club Brugge hadden ze wel niet de makkelijkste tegenstanders die voorbije drie wedstrijden. Lukt het tegen OH Leuven wel?

Aansluiting voor OHL

Misschien wel want OHL heeft ook niet het beste vormpeil te pakken. Met  punten staan ze op de voorlaatste plaats in het klassement en dreigen ze de aansluiting met de rest van het klassement te verliezen als ze Westerlo verder weg laten springen.

Voor David Hubert en zijn ploeg is een overwinning al geleden van 31 augustus.  "We pakken te weinig punten naargelang de prestaties", klinkt het bij Hubert in de voorbeschouwing. "We hadden even goed nu twee punten meer kunnen hebben dan Westerlo maar moeten leren efficiënter om te gaan met de kansjes die we hebben", besluit hij.

Volg Westerlo - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.

