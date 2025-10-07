Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd

Club Brugge heeft na drie jaar nog eens de drie punten thuis gehouden tegen Union. Voor blauw-zwart was deze topper dan ook belangrijk voor de titelstrijd.

Net als vorig seizoen ontving Club Brugge op de tiende speeldag Union. Het bleef toen 1-1 na een doelpunt van Ivanovic in de 54ste minuut en de gelijkmaker van Mechele in de 82ste minuut. Al was dat toen een ander Union.

De Brusselaars waren zoekend en stonden na tien speeldagen pas tiende met 14 op 30. Een jaar later kwam Union als competitieleider en ongeslagen naar Jan Breydel. En met al een voorsprong van zes punten op blauw-zwart.

Voor Club Brugge was het dan ook noodzakelijk om die kloof niet nog groter te laten worden en na tien speeldagen niet al tegen een achterstand van negen punten aan te kijken. Na een derde van de reguliere competitie toch al een stevige kloof.

Mentaal voordeel voor Club Brugge op Union?

Blauw-zwart trok met het kleinste verschil aan het langste eind en hield voor het eerst sinds 11 mei 2022 nog eens de drie punten thuis tegen Union. Na winst in de Super Cup al de tweede keer dat blauw-zwart van Union wint dit seizoen.

De kloof tussen Union en Club is nu slechts drie punten, maar vooral mentaal is dat een opsteker voor blauw-zwart. De nederlaag op La Louvière en zuur puntenverlies tegen Westerlo zijn zo deels goedgemaakt.

Vanuit de bestuurskamer werd er ook benadrukt dat nodeloos puntenverlies absoluut vermeden moet worden. Want bij Club Brugge is enkel de titel belangrijk, een tweede keer op rij ernaast grijpen is uit den boze.