KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

Racing Genk won met moeite van Dender, maar overtuigde allerminst. Volgens Peter Vandenbempt had het evengoed anders kunnen aflopen.

Racing Genk won met 2-1 van Dender, maar heeft volgens Peter Vandenbempt de rug niet gerecht. De commentator zag dat de Limburgers in eigen huis evengoed konden verliezen tegen de laatste in de stand.

"Dat dé grote uitblinker doelman Hendrik Van Crombrugge was, zegt eigenlijk alles", vertelt Vandenbempt bij Sporza. "Hij deed acht reddingen tegen een ploeg die nog maar twee doelpunten had gemaakt en nooit veel kansen heeft."



Genk blijft té kwetsbaar

"Dat is toch geen normale vaststelling", gaat hij verder. "Zelfs op het einde, tegen negen man, gaf Genk nog kansen weg en moest Van Crombrugge nog een straffe redding brengen."

"Neen, hier kunnen ze bij Genk toch niet blij mee zijn. Het is stilaan toch onbegrijpelijk dat je met zó veel kwaliteit, zó moeizaam blijft voetballen en kwetsbaar blijft zijn", klinkt het.

Coach Fink, en zijn spelers, wezen na afloop vooral naar het gebrek aan vertrouwen bij heel wat jongens. "Dat ze nu zes op zes hebben, en toch zevende staan in het klassement, heeft coach Fink nu toch een herkansing gegeven."

Na de interlandbreak zal het beter moeten, en dat beseffen ze ook in Limburg. "Hij heeft nu twee weken om zijn zaken op orde te krijgen en het vertrouwen van de spelers te herstellen, om zo te laten zien dat hij deze ploeg opnieuw kan laten voetballen zoals vorig jaar", besluit Vandenbempt.