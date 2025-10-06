Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

Cercle Brugge speelde op zaterdag gelijk op de Bosuil. Ze wisten Antwerp in bedwang te houden en keerden met een puntje terug naar Brugge. Hannes Van der Bruggen zag een wedstrijd met twee gezichten.

Voor de vijfde wedstrijd op rij kon Cercle Brugge niet winnen. Toch waren de reacties niet per se negatief na het gelijkspel tegen Antwerp. Zo kon aanvoerder Hannes Van der Bruggen wel leven met een punt tegen The Great Old.

"Vooraf is een punt op Antwerp niet slecht en als je dan de wedstrijd bekijkt, dan mogen we daar wel tevreden mee zijn", vertelt de kapitein van de Vereniging op de clubwebsite van Cercle.

Partij met twee gezichten

Van der Bruggen zag een wedstrijd met twee gezichten: "In de eerste helft was de inzet er wel, maar verloren we alle fifty-fifty ballen. Al was de eerste grote kans wel voor ons. Uiteindelijk mochten we wel blij zijn dat we met een gelijkspel de rust induiken."

"Na de pauze starten we goed en kregen we een paar goede kansen. Momenteel ontbreekt nog dat tikkeltje geluk. We hebben dit seizoen ook nog nooit echt een punt gestolen. Er zijn best wel al wat matchen geweest waarin we meer punten hadden kunnen pakken."

Maar voorlopig blijven de zeges wel uit voor Cercle. De laatste overwinning dateert van eind augustus op het veld van Standard. Cercle staat voorlopig op de veertiende plaats, met enkel Oud-Heverlee Leuven en Dender nog onder hen.