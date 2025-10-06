Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De gele kaart die Nilson Angulo kreeg tegen Standard heeft voor veel discussie gezorgd. Veel waarnemers zijn van mening dat de vleugelspeler van Anderlecht uitgesloten had moeten worden voor zijn ingreep op Marco Ilaimaharitra. Jonathan Lardot deelt hun mening.

Meer dan een zool, de zeer agressieve tussenkomst van Nilson Angulo op Marco Ilaimaharitra heeft het vuur doen ontbranden tijdens de Clasico. Samen met het afgekeurde doelpunt van Ibrahim Karamoko wegens een aanvallende fout op Colin Coosemans, maakt dit deel uit van de klachten van Standard met betrekking tot de arbitrage.

Zoals elke maandag werd uitgekeken naar de tussenkomst van Jonathan Lardot. De baas van het Belgische scheidsrechterskorps was heel duidelijk: volgens hem verdiende Nilson Angulo zeker een rode kaart.

Lees ook... Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

"Dit is een situatie waarvoor ik een ingrijpen van de VAR verwacht als de scheidsrechter op het veld geen rood geeft. Ik had trouwens liever gezien dat de scheidsrechter direct rood zou geven. Het heeft altijd meer impact wanneer de beslissing van het veld komt in plaats van van de VAR", legt hij uit.

De uitsluiting, eerder twee keer dan één keer

Er zijn verschillende elementen die maken dat ik rode kaart verwacht. Als je de houding van Nilson Angulo ziet, gaat hij niet voor de bal. Hij maakt duidelijk een beweging naar rechts, met naar ik aanneem de bedoeling om de speler te raken", vervolgt Lardot.

De voormalige scheidsrechter begrijpt niet dat de Ecuadoraanse aanvaller mocht blijven staan: "Als we de feiten analyseren, kunnen we altijd discussiëren over de mogelijke impactintensiteit, maar wanneer je ziet dat de speler met noppen op het scheenbeen van de tegenstander afkomt en zijn gewicht erop zet, vind ik het moeilijk om een andere beslissing dan de rode kaart uit te leggen".

13 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Nilson Angulo

Meer nieuws

Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

16:40
1
Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

19:00
Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

17:30
"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen Analyse

"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen

18:40
Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

12:40
3
Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

18:20
"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen Analyse

"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

11:40
"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities" Opinie

"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"

17:15
RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

16:00
Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

18:00
Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

15:30
5
Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

07:40
13
Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

16:20
Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet te geloven"

Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet te geloven"

07:21
Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

15:15
Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

13:30
Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren Analyse

Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren

06:00
1
Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

14:30
6
Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

14:58
Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

14:00
3
Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

22:30
29
Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

13:00
2
"Het maakt me gek": Standard voelt zich benadeeld door de arbitrage na Clasico Interview

"Het maakt me gek": Standard voelt zich benadeeld door de arbitrage na Clasico

22:00
Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

12:50
KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

12:00
De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

12:10
Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

11:45
Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

11:20
2
Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

12:20
🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

20:30
1
't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

11:30
3
Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt Reactie

Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt

10:15
3
Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

11:10
1
"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

10:30
7
📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

11:00
1
Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten" Swakken Swakken over Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig" Jerre76 Jerre76 over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel IXL IXL over 🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier Dog3 Dog3 over Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit RememberLierse RememberLierse over 🎥 Had Nilson Angulo hier een rode kaart moeten krijgen in Anderlecht - Standard? dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - Union SG: 1- Stigo12 Stigo12 over "Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent fanskb fanskb over Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved