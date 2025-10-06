Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

De gele kaart die Nilson Angulo kreeg tegen Standard heeft voor veel discussie gezorgd. Veel waarnemers zijn van mening dat de vleugelspeler van Anderlecht uitgesloten had moeten worden voor zijn ingreep op Marco Ilaimaharitra. Jonathan Lardot deelt hun mening.

Meer dan een zool, de zeer agressieve tussenkomst van Nilson Angulo op Marco Ilaimaharitra heeft het vuur doen ontbranden tijdens de Clasico. Samen met het afgekeurde doelpunt van Ibrahim Karamoko wegens een aanvallende fout op Colin Coosemans, maakt dit deel uit van de klachten van Standard met betrekking tot de arbitrage.

Zoals elke maandag werd uitgekeken naar de tussenkomst van Jonathan Lardot. De baas van het Belgische scheidsrechterskorps was heel duidelijk: volgens hem verdiende Nilson Angulo zeker een rode kaart.



"Dit is een situatie waarvoor ik een ingrijpen van de VAR verwacht als de scheidsrechter op het veld geen rood geeft. Ik had trouwens liever gezien dat de scheidsrechter direct rood zou geven. Het heeft altijd meer impact wanneer de beslissing van het veld komt in plaats van van de VAR", legt hij uit.

De uitsluiting, eerder twee keer dan één keer

Er zijn verschillende elementen die maken dat ik rode kaart verwacht. Als je de houding van Nilson Angulo ziet, gaat hij niet voor de bal. Hij maakt duidelijk een beweging naar rechts, met naar ik aanneem de bedoeling om de speler te raken", vervolgt Lardot.

De voormalige scheidsrechter begrijpt niet dat de Ecuadoraanse aanvaller mocht blijven staan: "Als we de feiten analyseren, kunnen we altijd discussiëren over de mogelijke impactintensiteit, maar wanneer je ziet dat de speler met noppen op het scheenbeen van de tegenstander afkomt en zijn gewicht erop zet, vind ik het moeilijk om een andere beslissing dan de rode kaart uit te leggen".