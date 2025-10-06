Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

Mihajlo Cvetkovic heeft zich met één doelpunt in de Clasico in de harten van de Anderlecht-fans gespeeld. De 18-jarige Serviër werd na afloop uitgenodigd om mee te vieren in het vak van de Mauves Army.

“Ik heb ‘Wie niet springt, is geen Brusselaar’ meegezongen,” lachte hij in perfect Engels. “Ik had nog nooit zo’n sfeer meegemaakt als speler. Het deed me denken aan Partizan – Rode Ster.”

De jonge spits weet goed wat het betekent om in de voetsporen van grote Servische namen te treden. “Natuurlijk ken ik Jestrovic, Mitrovic en Jovanovic", zei hij trots. “Ik heb zelfs met Mitro gesproken voor ik tekende. Hij zei dat Anderlecht de ideale club is voor een jonge speler. Ik wil de volgende Mitro worden.”



Trainer Besnik Hasi ziet wel verschillen tussen zijn pupil en de voormalige Anderlecht-topspits. “Mitrovic was al 19 en international toen hij hier begon", herinnert Hasi zich. “Hij had ook een heel ander fysiek. Cvetko groeit stap voor stap, zoals het hoort.”

Luis Vazquez voorbijgestoken?

Tot de Clasico had Cvetkovic slechts twee invalbeurten gekregen, maar zijn winnende treffer kan dat veranderen. Toch blijft hij bescheiden. “Ik ga niet zeggen dat ik Vazquez voorbij ben. Ik voel me klaar voor het eerste elftal, maar ik neem mijn tijd om te groeien.”

Hasi is alvast overtuigd van zijn potentieel. “Ik leg hem geen druk op, maar hij heeft getoond dat hij meer kan spelen. Natuurlijk kan hij starten! Wie goed is en het verdient – zoals De Cat – die speelt.”

De coach gaf ook een prikje richting enkele anderen. Zonder namen te noemen verwees hij naar Cedric Hatenboer, die pas recent bereid was met de Futures te spelen. “Cvetkovic heeft zich daar bewezen met twee goals tegen Club NXT. Hij heeft me gedwongen hem te brengen. Andere jongeren die met tegenzin bij de Futures spelen, kunnen een voorbeeld nemen aan Cvetko.”