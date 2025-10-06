Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet geloven"

Anderlecht won zondag de Clasico met 1-0 dankzij een doelpunt van invaller Mihajlo Cvetkovic. Analist Marc Degryse zag echter een andere uitblinker: Nathan De Cat. Volgens hem zegt de derde plaats van paars-wit vooral veel over de zwakte van de concurrentie.

Anderlecht kon zondagnamiddag de Clasico winnend afsluiten. Eén doelpunt van invaller Mihajlo Cvetkovic was voldoende om de zege over de streep te trekken.

Marc Degryse zag in Nathan De Cat de man van de match, en niet doelpuntenmaker Cvetkovic. "We weten dat die jongen veel talent heeft, maar in een Clásico verwacht je toch andere namen. Thorgan Hazard, bijvoorbeeld", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.



Lees ook... Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

De derde plaats van Anderlecht zegt veel over de concurrentie

Verder was Degryse nog onder de indruk van paars-wit. Niet omwille van het geleverde spel, wel door het feit dat Anderlecht derde staat met 18 punten.

"Dat Anderlecht gezien het voetbal dat zij brengen, vandaag in de top drie staat, is eigenlijk niet te geloven. Het voetbal in de Clásico was andermaal geen Clásico waardig, zoals we dat vroeger gewend waren."

"Anderlecht won met de hulp van Epolo. Maar dat je derde kunt staan met 18 op 30 zegt evengoed veel over de concurrentie", besluit Degryse.