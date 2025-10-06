Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Na de Clasico had Standard redenen om zich tekortgedaan te voelen. Angulo ontsnapte aan rood, en een doelpunt van de Rouches werd afgekeurd voor een fout op Coosemans. Ex-ref Serge Gumienny zag het anders: volgens hem beging net de Anderlecht-doelman de overtreding.

Standard had na de Clasico redenen om ontevreden te zijn met beslissingen van de ref. Allereerst was er Nilson Angulo, die aan rood ontsnapte na een zware fout op Ilhaimaharitra

Maar nadien werd ook een doelpunt van de Rouches afgekeurd. Lawrence zou een fout hebben gemaakt op Colin Coosemans vlak voor de bal tegen de touwen ging. Niet iedereen kan de beslissing van de ref begrijpen.

Anderlecht kwam twee keer goed weg

Ook Serge Gumienny zag dat paars-wit goed weg kwam. Volgens hem zocht Coosemans bewust contact op met Lawrence. De Anderlecht-doelman begint volgens hem zelf met duwen.

"Op de herhaling valt immers te zien dat Coosemans gehinderd wordt door Lawrence. Maar als je de beelden terugspoelt en de fase in zijn geheel bekijkt, dan zal je zien dat het Coosemans is die bewust zijn tegenstander opzoekt en begint met duwen en trekken."

"Coosemans begaat hier de overtreding, maar de ref en de VAR baseren zich voor hun beslissing alleen op het einde van de actie. Anderlecht kwam hier volgens mij goed weg", besluit Gumienny. Bent u akkoord met de oud-scheidsrechter? 

