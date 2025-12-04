Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

Marlon Fossey, David Bates, Daan Dierckx en Boli Bolingoli zijn niet beschikbaar voor de verplaatsing van Standard naar Cercle Brugge zaterdag. Rafiki Saïd en Ibrahim Karamoko zijn onzeker, terwijl Boli Bolingoli dicht bij een terugkeer staat.

Standard kende al veel ups en downs dit seizoen en moet opnieuw rechtkrabbelen na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen Dender. Zaterdag wacht een verplaatsing naar Cercle Brugge (16u00).

Tijdens de persconferentie van donderdag gaf Vincent Euvrard eerst een stand van zaken over de blessuregevallen. Twee spelers zijn nog twijfelachtig: Rafiki Saïd en Ibrahim Karamoko, die deze week al na 20 minuten geblesseerd uitviel.

"Marlon Fossey, David Bates, Daan Dierckx en Boli Bolingoli zijn nog steeds geblesseerd. Rafiki Saïd heeft vanochtend een beetje meegetraind, we zullen zien hoe hij reageert. De duur van zijn afwezigheid is nog niet helemaal duidelijk. We moeten hem dag per dag evalueren en ik heb na de training nog niet met de medische staf kunnen spreken", aldus de coach. "Ibrahim Karamoko is twijfelachtig door zijn enkel. Hij heeft nog niet kunnen trainen."

Bolingoli traint opnieuw mee, maar medische staf blijft voorzichtig

Het is een lange blessurelijst, al zou die de komende weken korter moeten worden, tenzij er opnieuw pech opduikt. Rafiki Saïd zou niet lang meer out zijn, al vertrekt hij binnenkort naar de Africa Cup of Nations met de Comoren. Ook de afwezigheden van Ibrahim Karamoko (als hij Cercle mist) en Daan Dierckx zouden niet heel lang duren. En een langdurig geblesseerde speler staat dicht bij een comeback.

"Boli Bolingoli traint alweer een tijdje mee en dat gaat goed. Maar de medische staf wil extra voorzichtig zijn gezien zijn blessureverleden en het feit dat hij na zijn vorige terugkeer snel herviel. We mikken op de wedstrijd tegen STVV, de laatste van het kalenderjaar, puur uit voorzichtigheid", verklaarde Euvrard. Hij bevestigde ook dat Marlon Fossey en David Bates dit jaar niet meer in actie komen, zij keren pas in 2026 terug.