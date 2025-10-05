Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

Standard verloor de Clasico met 1-0 van Anderlecht. Het spel van de Rouches mocht beter, maar ze voelen zich ook benadeeld door de arbitrage. Serge Gumienny geeft ze gelijk.

De Clasico was geen geweldige wedstrijd, maar er valt toch heel wat over te zeggen. En dan vooral over beslissingen van de scheidsrechter en de VAR.

Er was bij Standard frustratie over de beslissing om de gelijkmaker af te keuren, na een fout van Lawrence. Maar vooral het feit dat Nilson Angulo na een zware fout op Ilaimaharitra op het veld mocht blijven staan, zorgde voor woede.



Anderlecht kwam heel goed weg

Volgens voormalige ref Serge Gumienny valt er niet over te discussiëren. "Hij komt weg met geel, maar had altijd rood moeten krijgen. Dit was niet zomaar een ongelukkig contact, zoals Van Helden tegen Genk", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Dit was een opzettelijke brutaliteit. Hij gaat met opzet op de enkel van zijn tegenstander staan en heeft geen enkele intentie om de bal te spelen."

Het was vooral opvallend dat de VAR niet ingreep, vindt ook Gumienny. "Dat Van Driessche de ernst van deze overtreding niet meteen correct inschatte, wil ik nog begrijpen, maar dan had de VAR hem altijd naar het scherm moeten roepen."