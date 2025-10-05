"Het maakt met gek": Standard voelt zich benadeeld door de arbitrage na Clasico

Thomas Henry, net als de rest van zijn teamgenoten, was bijzonder gefrustreerd na de nederlaag van Standard in de Clasico tegen Anderlecht. De aanvaller van de Rouches betreurt de gebrek aan consistentie in de beslissingen van het scheidsrechterskorps.

De frustratie was voelbaar bij de spelers van Standard na de nederlaag op het veld van Anderlecht in de eerste Clasico van het seizoen. De Rouches waren niet te spreken over de arbitrage van Bram Van Driessche en de VAR. Vanwege de overtreding van Angulo op Ilaimaharitra die slechts bestraft werd met geel en vanwege het afgekeurde doelpunt van Ibrahim Karamoko voor een fout van Lawrence op Coosemans. Thomas Henry uitte zijn frustratie na de wedstrijd.

"We verdienen het niet om te verliezen. Ik wilde eigenlijk niet praten, maar ik heb de beelden van de corner net gezien. Er werd gesproken over een gebrek aan consistentie in de arbitrage... als je de ene week iets fluit, kun je de volgende week niet plots iets anders fluiten. We zijn erg gefrustreerd, we hebben het recht om dat te zeggen. Het is niet alleen daardoor, we moeten beter presteren, maar er is frustratie, omdat we nu al twee weken niet verdienen te verliezen."



"Ik heb erover gesproken (met de scheidsrechter). Ik bedank hem voor de communicatie. Maar het was duidelijk geen fout. Ik weet dat de regels verschillend zijn tussen de landen: Engeland, Italië, België. Maar het gebrek aan consistentie van de ene week op de andere maakt me gek. De scheids zegt dat er een fout was op de doelman, maar als iedereen elkaar aanraakt, maakt iedereen een fout, en wie dan precies?"

Een gebrek aan consistentie in de arbitrage frustreert Standard

Vorige week, na de nederlaag tegen Club Brugge, betreurde Vincent Euvrard het gebrek aan consistentie al. Hetzelfde gevoel heerste bij Thomas Henry afgelopen zondag.

"Ik krijg een rode kaart (tegen Union) voor twee kleine overtredingen. Vorige week was er de uitsluiting van Marlon. Het gaat altijd dezelfde kant op, maar ik zal mijn mond houden, want we weten dat ze zullen zeggen dat ik de boosdoener ben."

Voor de Rouches blijft het positieve punt de goede vertoningen tegen Club Brugge en Anderlecht. Echter, de resultaten blijven uit voor Standard, dat slechts elf punten heeft na tien speeldagen.

"Wat is beter? Goed spelen en geen punten hebben, of minder goed spelen en wel punten hebben? Dat is een vraag die in mijn hoofd zal blijven, zelfs als ik in slaap val. Ik weet niet wat ik moet zeggen, behalve dat er veel frustratie is."

"Ik ben altijd iemand die positief is, en we moeten doorgaan en dat omzetten in overwinningen. We hebben ze nodig, helaas. Het is aan ons om mentaal sterk te blijven, de kritiek te aanvaarden, te werken aan het onrecht en stevig terug te komen op het veld."