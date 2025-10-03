"Als je punten wil pakken op verplaatsing, dan mag dat niet gebeuren!"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
0 reacties
"Als je punten wil pakken op verplaatsing, dan mag dat niet gebeuren!"
Foto: © photonews

KAA Gent won met 2-1 van Charleroi en mag daar andermaal Omri Gandelman voor danken. Met een rake kopbal zorgde hij voor de winning goal, waardoor hij ook man van de match was. Bij Charleroi was het balen als een stekker.

Aurélien Scheidler was het aanspeelpunt bij Charleroi, maar kwam niet tot een doelpunt voor De Zebra's. Uiteindelijk verloor zijn team met 2-1 en dat vond de spits zeer jammer, zeker gezien de manier waarop de tweede goal tot stand kwam.

Charleroi verliest match op standaardsituatie

Gandelman werd bij een cornervariant namelijk niet opgepikt en kon op die manier de winning goal tegen de touwen drukken. "We hadden er op voorhand op gehamerd om op te letten voor de standaardsituaties", aldus Scheidler.

"Jammer dat we dan toch zo de 2-1 slikken. Ik voel me goed bij Charleroi en wil op dit elan verder gaan." Een gevoel dat ook gedeeld werd door coach Rik De Mil, die goede zaken zag van zijn ploeg en een puntendeling ook wel terecht had gevonden.

Scheidler en De Mil reageren na nederlaag

"We hebben niet veel weggegeven. In de eerste helft wisten we hun vierkant op het middenveld goed vast te zetten en ook Kanga af te houden. Na de pauze ging dat wat minder, maar het is vooral jammer hoe we dat tweede doelpunt slikken."

"Het gaat in dit soort matchen over details. Over standaardsituaties, we trainden daar ook op. We zeiden in de rust ook nog eens om op te letten voor Gandelman. Deze dingen kunnen niet gebeuren als je punten wil pakken tegen goede teams op verplaatsing."

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 STVV STVV
La Louvière La Louvière 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

