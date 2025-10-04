Ivan Leko: "Een domme fout, maar hou van hem als een zoon: zijn hart is te groot"

KAA Gent won met 2-1 van Sporting Charleroi. Na een vroege voorsprong slikte het echter een vermijdbare gelijkmaker, al was het een heel prachtige vrije trap van Patrick Pflücke. Ivan Leko sprak duidelijke woorden achteraf.

De 1-1 van Pflücke kwam er na een fout van Matisse Samoise. Een overbodige fout volgens Ivan Leko, die na de wedstrijd duidelijk was over de fase. "Het was een stomme fout van Samoise. Twee tegen een mag je zo geen fout maken."

Ivan Leko maakt de analyse van het tegendoelpunt in Gent - Charleroi

"Dat is een cadeautje geven aan de tegenstander", aldus Leko in zijn analyse. "Daarna sloop er stress in onze ploeg. Dan zie je dat we nog altijd een ploeg in opbouw zijn. We moeten niets, gewoon ons spel spelen. Dat heb ik ook gezegd tijdens de rust."



"Ik wilde Samoise zeker vervangen na zijn gele kaart, daar hebben we ook over gesproken, maar we hebben niemand anders. Het was gevaar om de match te verliezen als je een gele kaart hebt, want de linkerwinger is vaak een heel goede speler bij de tegenpartij."

Matisse Samoise heeft een heel groot hart voor KAA Gent

"Samoise speelt hier al vijf jaar, dan mag je dat soort fouten niet meer maken", was Ivan Leko streng. "Je mag die penaltysituatie ook niet weggeven in Antwerp." Toch blijft Leko ook zalven.

"Neen, ik maak hem niet af. Ik hou van hem als mijn zoon, het is een goede jongen. Maar hij moet kalmer worden. Zijn hart is te groot voor de club, hij wil te veel en als je te veel wil doe je soms de verkeerde dingen."