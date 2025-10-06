"Ze zeggen dat ik aan iedereen chocolade en bloemen geef, maar ..."

KAA Gent versloeg in de Planet Group Arena afgelopen weekend ook Charleroi. En zo staat het team van Ivan Leko wat steviger in de top-6. Vooraf had hij veel lof gehad voor De Zebra's en dat deed hij ook in de nasleep nog eens.

Ook Rik De Mil zag dat zijn Charleroi het zeker niet slecht deed bij KAA Gent. "De mentaliteit van mijn ploeg? Daar kan ik enkel maar blij mee zijn. We hadden een plan en dat hebben we goed uitgevoerd, zeker in de eerste helft."

Rik De Mil ziet nog werkpunten bij Charleroi, Ivan Leko van Gent heeft lof

Toch zag hij nog werkpunten: "De weg is heel lang. Verliezen kan gebeuren. Het begint ook met negentig minuten dominant kunnen zijn, daar hebben we nog veel werk te verrichten." Zeker over de standaardsituaties had hij wel wat te zeggen.

Ivan Leko had dan weer veel lof voor de tegenstander: "Charleroi heeft een goed getraind team, dat proactief voetbal speelt. De Mil is ook een heel goede coach."

Ivan Leko over de chocolade en de bloemen

"Ze hebben minder kwaliteit dan vorig jaar en wij misschien iets meer, maar ze laten mooie dingen zien. Ja, Charleroi is echt een goede ploeg", aldus de oefenmeester van KAA Gent.

En Leko reageerde ook meteen op kritiek die mogelijk op hem zou kunnen worden gegeven: "Ze zeggen dat ik chocolade en bloemen geef aan iedereen, maar ik zeg het zoals ik het zie."