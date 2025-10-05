Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit

Als hij de beste man in de ploeg is, is dat geen al te best teken voor KV Mechelen. Over Nacho Miras hebben ze bij Malinwa wel niet te klagen.

Sinds Miras op Sclessin de voorkeur kreeg op Ortwin De Wolf, heeft hij nog geen moment teleurgesteld. De Spanjaard toonde zich al snel een keeper met prima reflexen, maar tot dusver wisten ze Achter de Kazerne niet of hij een penaltyspecialist is. Dat blijkt wel min of meer zo te zijn. "Ik ben altijd al goed geweest in strafschoppen", onthult Miras. "Met keeperstrainer Stefan Pauwels analyseren we alles goed."

Dat kon Miras tonen tegen STVV, dat zaterdagnamiddag twee penalty's kreeg. "Ik had het geluk dat ik twee keer naar de goede hoek dook, maar er kruipt ook werk in. Het is niet dat ik iets raars zie en dan zomaar een bepaalde kant op duik. Er schuilt werk achter. Ik ben er altijd goed in geweest, maar het kan nog beter: ik dook twee keer naar de goede kant en kon slechts één penalty stoppen. De tweede was wel goed getrapt."



Lees ook... Scorende invaller bezorgt Wouter Vrancken keuzestress: "Natuurlijk wil ik graag starten"

KV Mechelen wil liefst geen penalty's meer tegen krijgen

"Hopelijk krijgen we geen strafschoppen meer tegen dit seizoen", grijnst de doelman. "Als we toch nog een volgende strafschop tegen krijgen, hoop ik dat ik 'm kan stoppen." Na zijn penaltysave in de eerste helft bekeek de VAR nog even of de elfmeter niet hernomen moest worden. "Ik weet niet of ze checkten of ik te vroeg van de lijn kwam of dat er iemand te snel in de box liep voor de herneming."

Miras denkt niet dat hij te vroeg van zijn lijn kwam. "Je probeert altijd een voet op de lijn te houden, maar je kijkt niet naar de grond. Je weet het nooit helemaal zeker." Ondertussen is hij het al gewend om voor Mechelen in doel post te vatten. "Ik heb mezelf nooit beschouwd als tweede doelman. Door mijn blessure in de voorbereiding kon ik niet onder de lat aan het seizoen beginnen."

Miras vier matchen op rij onder de lat bij Mechelen

Miras wist dus dat hij op zijn kans moest wachten. "Iedereen wil natuurlijk spelen. Ik ben blij dat ik nu de ploeg op het veld kan helpen in plaats van langs de zijkant. Ik heb nu vier matchen op rij gespeeld. Er zijn dingen die ik nog beter kan doen, maar ik heb wel al getoond wat ik de ploeg kan bijbrengen."