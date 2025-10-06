Opinie "Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"

"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na vier matchen zonder nederlaag weet KV Mechelen weer wat verliezen is. Die ongeslagen reeks kon niet blijven duren, gezien het matige voetbal.

Mechelen had gerust kunnen winnen van STVV. Ging het schot van Bafdili tegen de paal binnen, of zijn herneming voor een open doel, dan was het wellicht zover. We hadden het ook graag nog eens gezien zonder die tweede Truiense penalty. Het gebrek aan kwaliteit in het balbezit was echter zo groot dat KV wel eens een uitschuiver ging begaan. Anderzijds zijn de reeds 16 behaalde punten geen toeval.

Vanderbiest haalde aan dat Mechelen deze keer niet kon overleven, maar dat deed het wel in de eerste zeventig minuten. Vanuit een lage positie op het veld verdedigen ligt dit team wel. Het is haast onwerkelijk hoe vaak de angel uit een voorzet wordt gehaald of hoe er net op tijd wordt ingegrepen wanneer de tegenstander doordringt tot in de zestien meter. Tussen net op tijd of te laat zijn, zit slechts een fractie van een seconde.

Duels met Dender, OHL en Lierse seizoensbepalend

Wat in die eerste zeventig minuten lukte, ging in de laatste twintig minuten helemaal niet meer. Toch kon ondanks de nederlaag ook in deze partij gezien worden waarom KV 16 punten heeft. Na de interlandbreak volgen competitiematchen tegen Dender en OHL en een bekermatch tegen Lierse. De uitkomst van deze drie duels zou wel eens kunnen bepalen welke wending het seizoen van KV Mechelen neemt.

Malinwa staat ook nu nog altijd in de top zes. Pakt het 6 op 6 tegen de twee laagst gerangschikte teams, dan staat het mee in de hogere regionen na 12 speeldagen, na bijna de helft van de reguliere competitie. Dan zullen een aantal ploegen flink aan de bak mogen om KV nog in te halen. Als het straks minder dan 3 op 6 wordt tegen Dender en OHL, hoeven ze in Mechelen niet eens aan Play-off 1 te denken.

KV Mechelen-fans denken al aan bekermatch

Na deze competitiematchen zou de aanhang ook geënthousiasmeerd kunnen worden met een derbyzege tegen rivaal Lierse, een duel dat de supporters sinds de bekerloting met rood hebben aangekruist. Begin november zal KV Mechelen toch al een vrij goed beeld hebben over wat dit seizoen geambieerd kan worden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
KV Mechelen

Meer nieuws

Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

19:00
"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen Analyse

"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen

18:40
Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

18:20
Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

18:00
Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

17:30
Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

16:52
13
Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

16:40
1
Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

16:20
Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

15:15
RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

16:00
Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

13:30
Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

15:30
5
Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

14:30
6
Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

14:58
Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

14:00
3
Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

13:00
2
Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

12:40
3
Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

12:50
KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

12:00
De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

12:10
Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

11:45
Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

11:20
2
"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen Analyse

"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

11:40
Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

12:20
't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

11:30
3
Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt Reactie

Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt

10:15
3
Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

11:10
1
"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

10:30
7
📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

11:00
1
Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

10:00
🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

09:31
14
David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Reactie

David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld

09:00
2
Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

09:00
Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

08:40
4
Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

08:20
2
Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

07:40
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten" Swakken Swakken over Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig" Jerre76 Jerre76 over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel IXL IXL over 🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier Dog3 Dog3 over Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit RememberLierse RememberLierse over 🎥 Had Nilson Angulo hier een rode kaart moeten krijgen in Anderlecht - Standard? dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - Union SG: 1- Stigo12 Stigo12 over "Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent fanskb fanskb over Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved