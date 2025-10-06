"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"

Na vier matchen zonder nederlaag weet KV Mechelen weer wat verliezen is. Die ongeslagen reeks kon niet blijven duren, gezien het matige voetbal.

Mechelen had gerust kunnen winnen van STVV. Ging het schot van Bafdili tegen de paal binnen, of zijn herneming voor een open doel, dan was het wellicht zover. We hadden het ook graag nog eens gezien zonder die tweede Truiense penalty. Het gebrek aan kwaliteit in het balbezit was echter zo groot dat KV wel eens een uitschuiver ging begaan. Anderzijds zijn de reeds 16 behaalde punten geen toeval.

Vanderbiest haalde aan dat Mechelen deze keer niet kon overleven, maar dat deed het wel in de eerste zeventig minuten. Vanuit een lage positie op het veld verdedigen ligt dit team wel. Het is haast onwerkelijk hoe vaak de angel uit een voorzet wordt gehaald of hoe er net op tijd wordt ingegrepen wanneer de tegenstander doordringt tot in de zestien meter. Tussen net op tijd of te laat zijn, zit slechts een fractie van een seconde.

Duels met Dender, OHL en Lierse seizoensbepalend

Wat in die eerste zeventig minuten lukte, ging in de laatste twintig minuten helemaal niet meer. Toch kon ondanks de nederlaag ook in deze partij gezien worden waarom KV 16 punten heeft. Na de interlandbreak volgen competitiematchen tegen Dender en OHL en een bekermatch tegen Lierse. De uitkomst van deze drie duels zou wel eens kunnen bepalen welke wending het seizoen van KV Mechelen neemt.

Malinwa staat ook nu nog altijd in de top zes. Pakt het 6 op 6 tegen de twee laagst gerangschikte teams, dan staat het mee in de hogere regionen na 12 speeldagen, na bijna de helft van de reguliere competitie. Dan zullen een aantal ploegen flink aan de bak mogen om KV nog in te halen. Als het straks minder dan 3 op 6 wordt tegen Dender en OHL, hoeven ze in Mechelen niet eens aan Play-off 1 te denken.

KV Mechelen-fans denken al aan bekermatch

Na deze competitiematchen zou de aanhang ook geënthousiasmeerd kunnen worden met een derbyzege tegen rivaal Lierse, een duel dat de supporters sinds de bekerloting met rood hebben aangekruist. Begin november zal KV Mechelen toch al een vrij goed beeld hebben over wat dit seizoen geambieerd kan worden.