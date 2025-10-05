Reactie Steeg het naar de hoofden? Trainer Fred Vanderbiest vindt dat KV Mechelen in altijd gevaarlijke val is getrapt

Foto: © photonews

Na de nederlaag tegen STVV oordeelt trainer Fred Vanderbiest dat KV Mechelen in een val getrapt is die altijd om de hoek loert. Namelijk de val van te veel meegaan in de lof die op een gegeven moment wordt toegekend.

"Er is misschien iets te veel gepraat over onze goede vorm", denkt Vanderbiest. "Dan weet je dat het gevaar altijd achter de hoek schuilt dat je alles iets te makkelijk en iets te simpel gaat oppakken. Ik denk dat dit een beetje het probleem was. Op het moment dat we moesten overleven, was onze wil niet even groot als in de vorige wedstrijden."

We vroegen Vanderbiest of hij dan ook vooraf al merkte dat zijn groep het te licht zou opnemen tegen STVV. "Neen, vooraf had ik dit niet gemerkt, maar je speelt tegen een goede ploeg die de bal opeist. STVV is een ploeg die heel goed weet hoe het wil spelen, met veel lopende mensen. Als je zelf aan de bal niet goed bent, wordt het moeilijk."

Niet de eerste keer bij KV Mechelen

Vanderbiest weet maar al te goed dat dit stilaan een wederkerend fenomeen is bij Mechelen. "Dat is het punt waar we het de laatste twee-drie wedstrijden lastig mee hebben. Als je aan de bal niet zuiver genoeg bent, moet je op bepaalde posities risico's gaan nemen. Dat moet eruit, want je kunt niet elke wedstrijd overleven zoals we eerder al gedaan hebben. We lopen nu tegen de lamp, maar dit kon al eerder gebeurd zijn."

Nochtans had Mechelen af en toe wel een periode met meer momentum, waarin het de wedstrijd naar zich toe leek te trekken. "Twee keer tien minuten hebben we gevoetbald: dat is te weinig." Volgens de coach is het puur een kwestie van kwaliteit van het balbezit. "We moeten veel rustiger geworden, veel meer het overzicht houden en veel sneller gaan spelen."

Bekijk hierboven ook wat Vanderbiest voor het overige nog te zeggen had over de wedstrijd tusssen KV Mechelen en Sint-Truiden. "De leerling verliest van zijn meester", zo vatte hij het ook samen. Een verwijzing naar zijn eerdere samenwerking met Wouter Vrancken. 

STVV
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

