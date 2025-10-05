Scorende invaller bezorgt Wouter Vrancken keuzestress: "Natuurlijk wil ik graag starten"

Sint-Truiden heeft de smaak van de overwinning opnieuw geproefd door de zege te pakken op het veld van KV Mechelen. Dankzij doelpunten van Muja, Goto en Ferrari springt het over KV Mechelen naar de vierde plaats.

Na nederlagen tegen Westerlo, Club Brugge en Racing Genk wist Sint-Truiden op zaterdag weer aan te knopen met een zege. Het was de eerste driepunter voor de Limburgers sinds de overwinning tegen Zulte Waregem op 23 augustus.

Het bleef lang spannend, maar dankzij twee doelpunten in het slot pakt STVV alsnog de volle buit. Invaller Arbnor Muja scoorde voor het eerst namens STVV en was achteraf dan ook zeer tevreden met de overwinning.



"We genieten nu even van deze overwinning. Na de interlandbreak wacht ons een mooie affiche tegen Anderlecht", vertelt de gewezen speler van Antwerp na de partij bij Het Belang Van Limburg.

Klaar voor een basisplaats?

Voorlopig moet Muja zich tevreden stellen met invalbeurten: "Als je later toekomt bij een club, is het een proces vooraleer je in de basiself komt. Je moet je aanpassen, de gewoonten en tactiek kunnen opnemen. Nerveus word ik dus nog niet."

Toch hoopt hij na de interlandbreak op een eerste basisplaats: "Natuurlijk wil ik graag starten. Maar die keuze is aan de coach en dat respecteer ik." Hoe dan ook krijgen Muja en STVV eerst wat rust. De volgende opdracht is op 19 oktober voor eigen publiek tegen Anderlecht.