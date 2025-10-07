Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV
Het bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Tom Caluwé, technisch directeur van KV Mechelen, opgeroepen om zich te verantwoorden voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. Aanleiding zijn uitspraken na de competitiewedstrijd tegen STVV.

Incident in de spelerstunnel

Na afloop van de thuiswedstrijd tegen STVV, waarin KV Mechelen een 1-0-voorsprong uit handen gaf door een handspelbeslissing en tussenkomst van de VAR, stapte Caluwé in de spelerstunnel op hoofdreferee Jasper Vergoote af.

Grote zot

Volgens het officiële wedstrijdverslag verklaarde Vergoote het volgende. “In het bijzijn van mijn assistenten en de officiële teamafgevaardigde van KV Mechelen gaf hij me een stevige handdruk en vroeg me verwijtend: ‘Wat was dat weer allemaal met die tweede strafschop?’”

De scheidsrechter gaf nadere uitleg over de beslissing, maar Caluwé zou daarop op “agressieve manier” gereageerd hebben met de woorden: “Zijn jullie nu helemaal op jullie kop gevallen.”

Terwijl Vergoote zich richting kleedkamer begaf, moest Caluwé door de teamafgevaardigde worden tegengehouden. Daarbij riep hij nog “luidkeels verwijten” na, waaronder “grote zot”.

Vordering van het bondsparket tegen Tom Caluwé

Het bondsparket beschouwt de uitlatingen van Caluwé als verbale agressie tegenover een official. In lijn met eerdere dossiers, waaronder dat van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, wil het parket streng optreden tegen dergelijke gedragingen. Het vordert daarom een sanctie van één speeldag effectieve schorsing, aangevuld met twee speeldagen met uitstel en een geldboete van 2.000 euro.

De zitting bij het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal moet nog worden ingepland. Tot die tijd blijft Caluwé beschikbaar voor zijn functie bij KV Mechelen. De KBVB benadrukt dat respect voor scheidsrechters essentieel blijft binnen het professionele voetbal.

