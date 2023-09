STVV boekt vlotte thuiswinst tegen tam KV Mechelen en nestelt zich zo naast Genk en Antwerp

STVV speelde zondagavond de laatste wedstrijd van de zevende speeldag in de JPL tegen KV Mechelen. Sint-Tuiden haalde het met 2-0 van een tam Mechelen en komt zo naast Genk en Antwerp te staan in het klassement.

Bij STVV koos Thorsten Fink voor Ryotaro Ito in plaats van Fujita, die tegen Cercle Brugge niet kon overtuigen. Voor de rest behield de coach het vertrouwen in zijn spelers. Steven Defour puzzelde iets meer. Zo kwamen Patrick Pflucke, Rafik Belghali en Elias Cobbaut in de basis.

We begonnen er aan in Stayen op een warme nazomeravond zonder veel zon. Na vijf minuten spelen kreeg de thuisploeg al een reuzenkans. Steuckers die alleen wordt gelaten bij een voorzet, kan zijn volley van heel dichtbij net niet goed genoeg op doel mikken. Een paar minuten later bezeerde Belghali zich in een duel met Bocat.

Het leek onschuldig, maar de rechtsachter moest even later op een brancard het veld verlaten. Ook Fatih Kaya moest even later van het veld nadat hij geblesseerd op de grond ging zitten.

Na een halfuur de betere ploeg te zijn, wordt de thuisploeg beloond. Hashioka kan met een heerlijke trapt STVV op voorsprong brengen. Na nog wat halve kansen voor beide ploegen kon er gerust worden met een logische voorsprong voor de Kanaries.

Na de rust speelde Malinwa met meer druk naar voor. Dit zorgde ook voor openingen voor STVV waardoor we meer doelgevaar te zien kregen. Op het uur verdubbelde Ito de voorsprong voor de Truienaars. Steuckers leverde zijn tweede assist van de avond af.

Vanaf de 2-0 zat er niet veel leven meer in KV Mechelen dat zich al verloren leek te geven. Koita probeerde nog wel een aantal keer om er 3-0 van te maken, maar voor hem zat het echt niet mee.

Sint-Truiden nestelt zich door deze overwinning naast Genk en Antwerp in het klassement. De drie ploegen staan gedeeld vijfde met elk 11 punten. KV Mechelen liet de kans liggen om met 13 punten naar de tweede plaats te springen.