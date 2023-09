Masterclass 'morsen met kansen': Union geeft Genk punten cadeau

Een voetbalmatch kan je enkel winnen als je scoort. En daar wrong het schoentje bij Union SG zaterdagavond. We telden tien zuivere kansen, maar geen enkele ging binnen. Genk had aan één heel goeie aanval genoeg om drie punten op de bus naar Limburg te laden.

Voetbal kan soms niet eerlijk zijn, vraag het maar aan Union. De Brusselaars speelden een heel sterke eerste helft, maar gingen de kleedkamer in met... een 0-1-achterstand. Toegegeven, dat hadden ze ook aan zichzelf te wijten.

Schitterende pass Heynen

Ayensa, Lazare en Puertas kregen goeie scoringskansen, maar lieten die allemaal liggen. Lapoussin kon zelfs eens moederziel alleen inschieten, maar zag zijn schot tergend traag voorbij de tweede paal rollen. Bij Genk lag de efficiëntie heel wat hoger: één kans, één goal.

Wel een goal van kwaliteit hoor. Vooral de dieptebal waarmee Heynen de snelle Paintsil mee lanceerde, was om van te snoepen. Net hard genoeg, net over de laatste verdediger en recht in de loop van de Ghanees. Die was ook niet egoïstisch en bood debutant Zeqiri zijn eerste goal aan: 0-1.

© photonews

Het was vreemd, want Union was voor de rest in alle aspecten beter. Ze drukten beter, ze speelden sneller naar voor en hadden de meeste kansen. Maar geen goals dus, ook door toedoen van een sterke Vandevoordt. Als je zoveel mogelijkheden de nek omwringt, maak je het jezelf meestal wel heel moeilijk.

Intimidatie Burgess

Burgess probeerde het dan maar met zijn gekende intimidatietechnieken, maar het zorgde er gewoon voor dat het ene opstootje het andere opvolgde. Ref Lawrence Visser was blij dat hij voor de rust kon fluiten.

Genk kon er uiteraard mee leven, maar wist dat het met vuur speelde. Bij de rust bracht Vrancken dan ook Hrosovsky in om voor meer rust op het middenveld te zorgen. Maar de tweede helft had een soortgelijk spelbeeld.

Union probeerde en beet zich de tanden stuk op de verdediging van de Limburgers. En vooral dan op Vandevoordt, die er toch wel een paar uithaalde. Of de kruising eens redding bracht toen Amoura een fantastische goal leek te gaan maken. Het geluk zat niet aan de zijde van de Unionisten, zoveel is zeker.

In de slotfase raakte Arokodare de deklat, maar in de herneming scoorde Galarza, maar ref Visser zag buitenspel. De VAR corrigeerde en het stond 0-2. Uiteraard kon Union dat niet meer keren in twee minuten...