Stevige discussie onder supporters van KRC Genk na match op Union SG

KRC Genk won zondag met 0-2 op bezoek bij Union SG. Het kon daarbij vooral rekenen op een uitstekende doelman.

Maarten Vandevoordt had zaterdagavond een belangrijk aandeel in de winst van KRC Genk tegen de Brusselaars. Hij moest meermaals tussenkomen met een stevige parada.

De doelman van de Limburgers werd dan ook uitgeroepen tot Man van de Match bij Genk. Na afloop van de wedstrijd lieten sommige supporters van KRC Genk van zich horen.

Zij vinden dat Vandevoordt zo opnieuw getoond heeft dat hij de man was om Thibaut Courtois te vervangen bij de Rode Duivels, al zijn er ook andere stemmen te horen. Een greep uit de reacties...

“Deze prestatie wil een ding zeggen: Rode Duivel waard, nu zeker.”

“Vorig seizoen ook kwalitatief gegroeid, maar dit seizoen is hij echt secuur.”

“Laten we even realistisch zijn. Casteels is één van de beste doelmannen in de Bundesliga, samen met Neuer en Kobel.”

“Casteels speelt in de Bundesliga, wat nog steeds een betere competitie is dan de JPL. Logische nummer 1.”

“Zonder twijfel Rode Duivel. Die is gegroeid en blijft nog progressie maken. Deze stond bij afwezigheid van Courtois gewoon in doel als ik bondscoach was.”

“Je kan discussiëren of Vandevoordt niet beter is dan één van de drie andere doelmannen. Maar de beloften zijn ook nog belangrijk, waar heeft hij het meeste aan? Niet spelen bij de Rode Duivels of wel spelen bij de beloften?”

“Hij is goed bezig, maar daar gaat hij toch Koen Casteels voor zich moeten dulden en wie weet nog iemand anders.”