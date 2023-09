VAR-momenten en een verrassende ommekeer: Cercle even virtueel aan kop maar RWDM lacht na assist van Mercier

Neen, het is op het veld van RWDM niet de verplaatsing geworden die ze bij Cercle voor ogen hadden. De Bruggelingen lieten de leidersplek door de vingers glippen en moest zelfs met lege handen naar huis. Bepalende momenten draaiden uit in het nadeel van Cercle. Bij RWDM hebben ze het niet gestolen.

Cercle trok naar Sint-Jans-Molenbeek in de wetenschap dat het opnieuw leider kon worden en verspilde geen tijd. Kersvers Rode Duivel Siquet kreeg al snel een assist achter zijn naam, al deed Denkey toch het moeilijkste. De Togolees vlamde de 0-1 in de rechterhoek.

© photonews

Dat die vroege openingstreffer niet betekende dat het al gespeeld was, bleek bij een huizenhoge kans voor Gueye op aangeven van Marsoni. De Senegalees liep al half voorbij de bal en tikte onbegrijpelijk over. Niet getreurd, want later in de wedstrijd kwam Gueye dan wel op het scorebord.

© photonews

Deze keer was de rol van schlemiel voor Siquet, die van de bal gezet werd door Biron. Warleson beroerde diens schot nog eventjes, Gueye tikte de 1-1 haast van op de doellijn binnen. Nadien nam Cercle het opnieuw enigszins over. Semedo vond Defourny op zijn weg en Minda scoorde op aangeven van Somers, die wel hands beging.

De VAR aan het werk

Geen geldig doelpunt dus. Bij het meenemen van de bal met de elleboog door Somers moest de VAR zich dus ook uitspreken over deze fase, net zoals bij de 1-1 toen Cercle tevergeefs een fout op Siquet claimde. In het geheel zette RWDM qua doelgevaar wel zijn voet naast die van Cercle en dat plaveidde de weg voor nog meer.

© photonews

Segovia kopte na de pauze raak op de hoekschop van Mercier en zo waren het de Molenbekenaren die de voorsprong namen. Veel frustratie en weinig goed voetbal in de tweede helft bij Cercle. De thuisploeg rook ondertussen bloed: na een prima aanval met Dwomoh, Gueye en Mercier als tussenstations trof Biron de paal.

RWDM stunt tegen Cercle en pakt 10 op 18

In minuut 98 had Gboho nog de kans op de 2-2, maar Defourny gooide zich voor de bal en redde de zege met het gelaat. De Vereniging stond na zijn vroege voorsprong wel virtueel aan kop, maar moet het na 98 minuten stellen met een derde nederlaag en een voorlopige derde plaats. RWDM gaat naar een mooie 10 op 18.