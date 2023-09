Cercle laat zich ringeloren door RWDM en aanvaller heeft zorgen over de manier waarop dat gebeurde

Cercle Brugge kon gisteren zijn leidersplaats niet bevestigen en ging ten onder tegen RWDM. Nochtans was de Vereniging eerst op voorsprong gekomen, maar ze werden daarna overspeeld.

Cercle had tien minuten voor rust opnieuw op voorsprong kunnen klimmen, maar het doelpunt van Minda werd afgekeurd omdat Thibo Somers vooraf handsspel had gemaakt. “Ik was me van geen kwaad bewust”, aldus Somers bij HLN. “Anders hadden we zeker een andere wedstrijd gekregen."

Somers stak de hand in eigen boezem nadat RWDM het evenwicht herstelde. "Niet zozeer omdat de thuisploeg een oplossing had gevonden op ons spel, maar wel omdat wij de Brusselaars in de match hadden laten komen. Die gelijkmaker was iets te snel gevallen en bij die tweede op een stilstaande fase stonden we niet goed opgesteld."

Toch wel wat zorgen bij groen-zwart dus. "Deze prestatie vraagt een grondige analyse, want nog eens op zo'n manier verliezen is uit den boze. Komend weekend tegen Union zullen we met een scherpe reactie moeten komen."