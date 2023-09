KAA Gent klimt opnieuw naar de leiding, maar laat unieke kans liggen na vurig Leuvens begin

KAA Gent wilde op bezoek bij OH Leuven zijn koppositie in de stand vrijwaren, terwijl de Leuvenaars mikten op een 6 op 6. Dat kon niet anders dan spektakel opleveren, toch?

Voor en tijdens de wedstrijd was er veel solidariteit tussen de supporters van OH Leuven en KAA Gent, met onder meer een eerbetoon aan de jonge Leonard (lees het HIER nog eens van naaldje tot draadje). Maar op het veld kregen we natuurlijk wel een pittige clash.

Eerbetoon voor Leo en snelle voorsprong Leuven

OH Leuven had voor de interlandbreak KV Kortrijk met 3-0 opzij gezet en dus voelde Marc Brys geen enkele nood om spelers te gaan vervangen: dezelfde elf de wei in tegen KAA Gent. Die konden de leiderspositie in handen houden bij een overwinning, Vanhaezebrouck koos voor Orban boven Tissoudali en verving Hong (naar de Asian Games) door Hjulsager. Ook Samoise mocht in de basis beginnen.

© photonews

© photonews

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en wist zijn eerste kans ook meteen af te maken. Een aanval uit het boekje, dat wel. De splijtende pass van Schrijvers naar Sagrado, die het gaatje voor doel perfect vindt en zo Braut Brunes de 1-0 op een schoteltje aanbood.

Het was wel meteen het beste dat we van Leuven zagen voor de pauze, want daarna kropen ze toch wat meer achteruit en was het overwicht in het spel voor de bezoekers. Afgekeurde doelpunten van Hjulsager (nipt) en Orban (duidelijk), 60% balbezit, 14 doelpogingen en zes corners.

De stilstaande fases van Gent

Op een van die zes was het Sven Kums die aan de tweede paal Kandouss wist te vinden. Die troefde zijn rechtstreekse tegenstander af en maakte er zo alsnog 1-1 van, meteen de ruststand. Het was ook een voorbode van wat we na de koffie kregen.

KAA Gent drukte van meet af aan door en kreeg veelvuldige corners. Wachten op de 1-2 dus? Het was bijwijlen toch een beetje opletten van Leuvense prikjes. Met name Mendyl was er een keertje dichtbij en een vrije trap leverde ook gevaar op via Dom & co.

© photonews

© photonews

Het was wachten geblazen. Beide coaches brachten heel wat nieuwe spelers in de wei en dat leverde ook meteen wat op. Fofana toonde zich met een aantal dribbels, Tissoudali kwam meteen heel dicht bij een doelpunt en aan de overkant toonde N'Dri zich met een schicht.

Hugo Cuypers zag zijn winnende treffer afgekeurd worden voor alweer buitenspel en Tissoudali tikte een opgelegde kans van dichtbij nog hoog over. Daardoor bleef alles bij het oude: 1-1. KAA Gent blijft met 14 op 18 bovenaan het klassement, maar laat een nog betere zaak liggen.