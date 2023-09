Hein Vanhaezebrouck komt na puntenverlies met opvallende pluim: "Nog meer respect voor hen"

KAA Gent blijft ongeslagen, maar heeft wel dure punten laten liggen op bezoek bij OH Leuven. Dat is de slotsom van een 1-1 gelijkspel aan Den Dreef.

"We begonnen goed aan de wedstrijd, maar laten ons meteen pakken op de eerste tegenstoot. Dat was goed uitgespeeld van OH Leuven, maar wel voorspelbaar. Je ziet het gebeuren en we laten ons te makkelijk pakken omdat we niet vol gaan."

"Zowel Brown als Torunarigha zijn snel genoeg om die bal eruit te halen en ook centraal laten we de spits lopen en zijn we normaal ook snel genoeg. Een mooi doelpunt, maar absoluut te vermijden want we waren niet scherp genoeg."

Elke beslissing terecht

"We kunnen gelukkig beter dan de voorbije jaren terugkeren in een wedstrijd. Het zat ons niet mee met een aantal afgekeurde doelpunten, maar elke beslissing was terecht. Groot respect voor de VAR, maar nog meer voor de assistenten. Ze zaten altijd juist en het was een paar keer heel nipt."

Toch zag Vanhaezebrouck dat zijn ploeg nog kansen kreeg: "We hebben wat pech gehad. Uiteindelijk moeten we tevreden zijn met hoe we gespeeld hebben. In Leuven spelen is nooit makkelijk, zeker niet als je snel op achterstand komen."