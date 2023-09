Vervanger Hong staat voor grote uitdaging: "Zo gaat dat nu eenmaal"

De afwezigheid van Hyunseok Hong liet zich duidelijk merken voor KAA Gent op het veld van OHL. Vervanger Andrew Hjulsager trok echter zijn streng.

Gent speelde een matige partij op Den Dreef, maar Hjulsager (28) liet zichzelf wel zien op de nummer 10-positie. “Ik zat best goed in de match en creëerde best wel wat kansen. Toch miste ik wat scherpte in mijn acties en uiteindelijk mis je ook wat geluk. Zo gaat dat nu eenmaal. Als je een volledig seizoen speelt, zul je op die manier zeker wel veel goede matchen afwerken", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

"Nu is het voor mij zaak om het ritme op te pikken en mijn beste niveau te benaderen. Dat gaat nu eenmaal beter als je meer aan spelen toekomt.”

Normaal gesproken speelt Hyunseok Hong op die positie, maar de Zuid-Koreaan vertoeft momenteel op de Aziatische Spelen in China. Hjulsager neemt zijn plek tijdelijk over, maar hoopt toch indruk te kunnen maken.

“Ik speelde in een voor mij best wel natuurlijke positie. Uiteraard krijg ik nu allicht wel meer speelkansen. Toch bekijk ik het eerder positief. Dus ik noem het zeker geen druk en bekijk het als een moment om me meer te tonen omdat ik wellicht meer zal spelen.”