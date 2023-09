Club Brugge dankt invallers Nusa en Jutgla voor lastige zege tegen Charleroi

Club Brugge heeft tegen Charleroi de drie punten thuis gehouden. Het maakte in het slot het verschil en won met 4-2.

Na de nederlaag tegen AA Gent net voor de interlandbreak wilde Club Brugge tegen Charleroi weer aanknopen met een overwinning. Maar de mannen van Felice Mazzu waren niet gekomen om de bus te parkeren.

De Zebra’s begonnen uitstekend aan de wedstrijd en Guiagon schoot na zes minuten al de 0-1 voorbij Mignolet in de verste hoek. Club had even nodig om te herstellen, maar Thiago kon na een goed halfuur toch de gelijkmaker binnen schieten.

Club wilde daarna doordrukken, maar het was Charleroi dat drie minuten voor rust opnieuw op voorsprong kwam. Een schot van Dragsnes week af op de rug van Spileers en ging voorbij de kansloze Mignolet. Mechele zette dat een minuutje later alweer recht, waardoor het bij de rust 2-2 stond.

Mignolet houdt Club recht

Na de rust was het opnieuw Charleroi dat het best uit de kleedkamer kwam en dreigde met Dabbagh. De Palestijn dwong Mignolet tot drie keer toe tot een redding, maar scoren lukte hem niet. Bij Club liep het dan weer stroever, want echt uitgespeelde kansen bij elkaar voetballen lukte nog moeilijk. Maar Club kon toch nog scoren.

Eerst liet De Cuyper het nog liggen, maar een voorzet van Nusa dwarrelde plots voorbij alles en iedereen binnen. Mechele stond nog op de goede plek om de 3-3 te voorkomen en Jutgla kon in de blessuretijd nog de 4-2 maken. Club knoopt zo weer aan met een zege, donderdag ontvangt het Besiktas in de Conference League.