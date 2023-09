Supporters van Club Brugge houden zich niet in over eigen speler: "Van den Aldi"

Club Brugge kende een moeilijke avond tegen Sporting Charleroi. Op sociale media hielden de supporters zich niet in.

Sporting Charleroi maakte het Club Brugge knap lastig, maar invaller Antonio Nusa moest andermaal de meubelen redden voor blauwzwart.

Al tijdens de wedstrijd regende het op sociale media commentaar aan het adres van Casper Nielsen. De fans hielden zich totaal niet in. Een greep uit de reacties...

“Toen we Casper Nielsen haalden was ik echt blij. Zelden zo teleurgesteld geweest in een speler.”

“Komt wel net uit blessure hé, hoop dat hij zijn Union-vorm nog te pakken krijgt.”

“Was vorig jaar ook echt al slecht.”

“De Vetlesen van den Aldi.”

“Voetbaltechnisch komt hij veel te kort voor het niveau waar we op zitten. Maar qua No Sweat No Glory kan je deze jongen weinig verwijten.”

“Dat is typisch de waan van de dag van het transferbeleid.”

“Komt van ver terug. Wordt zeker weer beter.”

“Was opvallend, liep telkens weg uit de actie. Wou volgens mij niet eens de bal hebben.”

“Schrik na die blessure? Grote schim van zichzelf.”