Kroonprins Antonio Nusa bijna niet op het veld tegen Charleroi, Ronny Deila legt uit

De status van Antonio Nusa stijgt elke week bij Club Brugge. Tegen Charleroi viel hij in en scoorde hij de verlossende derde goal.

Antonio Nusa deed in de afgelopen interlandperiode monden openvallen in Noorwegen. Hij scoorde en gaf een assist in een oefeninterland en gaf assists aan Haaland en Odegaard in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië.

Tegen Charleroi startte Nusa wel op de bank, hij was volgens Ronny Deila nog te vermoeid. Maar Nusa maakte wel het verschil tegen Charleroi. "Pas twee uur voor de match hebben we beslist dat hij in de selectie zou zitten", onthulde Deila verrassend na de overwinning tegen Charleroi.

Kroonprins van Noorwegen

"Uiteindelijk voelden we dat hij toch van belang kon zijn en het verschil maken. Antonio is een fantastische jongen. We houden ervan om met hem te werken én hij is zelf nederig genoeg om te beseffen dat hij nog veel te leren heeft."

Deila besloot met een groot compliment voor zijn landgenoot. "Hij heeft ongelooflijke dingen beleefd bij de nationale ploeg. Ik heb gezien hoe hij in Noorwegen plots de kroonprins is van het Noorse voetbal. Na Haaland, natuurlijk."