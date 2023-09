Ronny Deila weet wie hij moet bedanken na moeilijke zege: "Hij heeft ons gered"

Club Brugge had het lastig tegen Charleroi, maar won toch met 4-2. Ronny Deila weet wie hij moet bedanken voor die zege.

Club Brugge kwam in de eerste helft twee keer op achterstand tegen Charleroi, maar kon telkens gelijk maken. Het trok zo met een 2-2 de kleedkamer in, maar toch was Ronny Deila niet tevreden over die eerste helft.

"We begonnen slecht aan de wedstrijd en zij scoorden al snel. Natuurlijk moet je dan ergens op jagen en scoren we de 1-1. We verloren het momentum dan opnieuw en werd het 1-2", zei de Noor. Maar in de tweede helft werd het niet echter beter.

Dabbagh dwong Mignolet tot drie keer toe tot een redding, maar het bleef wel 2-2. "Gelukkig hadden wij een ongelooflijk sterke Mignolet vanavond. Hij heeft ons gered", sprak Deila zijn bewondering uit. Maar Club won uiteindelijk toch dankzij goals van Nusa en Jutgla.

Nusa en Jutgla maken het verschil

"Het was een zware dag, maar dan is het belangrijk om toch de overwinning te pakken. We hebben een bank die het verschil kan maken en vandaag deden de invallers het. Daar ben ik wel heel tevreden mee", besloot Deila.