Antwerp is klaar voor Barcelona, alarmfase rood in Westerlo

Antwerp heeft vrijdagavond zijn opdracht op het veld van Westerlo vlekkeloos volbracht. De landskampioen won eenvoudig met 0-3 en mag zich nu opmaken voor het kampioenenbal. In Westerlo worden de zorgen met de week groter.

Bij Antwerp verscheen Alderweireld tegen de verwachting in toch aan de aftrap en ook nieuwkomer Wijndal kreeg onmiddellijk een basisplaats van coach Van Bommel. Westerlo-coach De Roeck dropte nieuwkomers Bayram en Sydorchuk in de basiself.

Een uitstekende sfeer in het Kuipje, dat vol was gelopen voor de komst van de landskampioen. De thuisploeg begon goed aan de partij met vloeiend voetbal en moest in de aanvangsfase niet onderdoen, maar was na een kwartier toch al op achtervolgen aangewezen.

Doelman Gillekens speelde dramatisch in op Sydorchuk die dat niet begrepen had, Keita onderschepte het leer en legde breed op Vincent Janssen die het geschenk in dank aannam. De landskampioen hield de bal goed in de ploeg, 70% balbezit in de eerste helft zeg heel wat, en gaf geen echte kansen weg. 0-1 was dan ook een logische ruststand.

© photonews

Er waren amper kansen te noteren in de tweede helft, maar Antwerp was opnieuw dodelijk efficiënt. Na 67 minuten stuurde de net ingevallen Muja Bataille diep en die plaatste het leer netjes voorbij Gillekens in de verste hoek. Muja kende eerst nog pech toen hij de bal enig mooi op de paal krulde, maar met nog 5 minuten op de klok zette hij dan toch de 0-3 op het bord.

'Barça, Antwerp komt eraan'

Antwerp neemt met 11 op 18 -voorlopig althans- opnieuw plaats in de top zes, maar alle ogen zijn nu vooral gericht op de Champions League. "Barça, Barça, Antwerp komt eraan", zongen de supporters enthousiast. Het gevoel zit na deze overwinning alvast goed.

Westerlo blijft na 7 speeldagen achter met één schamel punt dat het op de openingsspeeldag pakte. De geïnvesteerde miljoenen renderen vooralsnog niet. De vraag is of Jonas De Roeck het tij op korte termijn kan keren, want de alarmlichten staan op rood in het Kuipje.