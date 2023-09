Anderlecht vermijdt in extremis nederlaag tegen rode lantaarn na zware blunder Dupé

Gelijkspelen op Kortrijk, dat gaat hard aankomen in Neerpede. Met deze spelers mag er toch meer verwacht worden tegen de rode lantaarn? Paars-wit leek zelfs lang op verlies af te stevenen na een blunder van Dupé, rood voor Debast en een penalty. Maar in de slotfase redde Dreyer nog een punt.

Anderlecht heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt in Kortrijk. Voor de rust waren ze dominant, maar... ze kwamen zelfs op achterstand. Paars-wit begon verschroeiend aan de match en dwong via Amuzu - terug in de basis - al snel een reuzenkans af, maar de deklat wou niet meewerken.

Sardella afgetroefd

De middenvelders van de Brusselaars speelden een pak hoger dan de voorbije wedstrijden. Dat brengt natuurlijk ook risico's met zich mee. Veel ruimte in de rug bijvoorbeeld. Bij de eerste de beste hoekschop stond enkel nog Sardella in de dekking. We kunnen ons niet voorstellen dat dat de bedoeling was.

© photonews

Maar goed, de rechtsachter liet zich knullig aftroeven aan de middenlijn door Dion De Neve en die verdween met het leer. De volgende keer dat Sardella de bal terug zag, lag hij al tegen de netten. Tegen de gang van het spel in, maar Anderlecht was vooraan ook weer slordig.

Flips was grote delen van de match onzichtbaar en Dolberg was veelal onbereikbaar. Maar de ene keer dat de Deen toch de bal kreeg, hing hij. Een minuut na de openingsgoal zelfs. Afgeweken weliswaar, maar we zullen het op spitsengeluk houden.

Dupé zwaar in de fout

Anderlecht bleef baas, maar bleef ook aanmodderen. De ideeën waren schaars. En dan... Na zijn fantastische redding in de eerste helft ging Dupé knullig in de fout. Hij speelde de bal op de achterlijn in de voeten van Kadri. De voorzet kwam, Avenatti ging inkoppen, maar Debast redde... met de hand.

Penalty en rood voor de verdediger. Avenatti zette de strafschop ook nog om. Zware problemen dus voor paars-wit tegen de rode lantaarn. En voor Dupé, want Schmeichel zat naast Fredberg in de tribune. U kunt zelf ook wel al voorspellen wie er volgende week in doel staat tegen Club Brugge zeker? Die situatie had iedereen kunnen voorspellen.

Maar hoe kan je met die spelers op het veld zo slecht spelen? Dolberg werd amper twee keer in stelling gebracht. Dan heb je een topspits en is er geen enkel idee om hem te bereiken. Die mayonaise moet toch snel gaan pakken, want anders zal ook Riemer dit niet overleven. Van al die namen op het veld mag je meer verwachten. Enkel Amuzu en Leoni hadden zich weinig te verwijten.

Kana kreeg nog zijn tweede gele kaart in zijn debuutmatch voor Kortrijk. Het leek er niet op dat Anderlecht daar gebruik van ging maken, maar in de zeven minuten extra tijd scoorde invaller Dreyer op het einde dan toch. Wat een apotheose, maar ook... niet goed van Anderlecht.