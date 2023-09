Ex-ref ziet dat Debast niet de eerste was die rood had moeten krijgen: "Kortrijk had met tien moeten staan"

Anderlecht moest met tien verder na de rode kaart voor Zeno Debast. Maar was het wel zover moeten komen? Want ex-ref en analist Serge Gumienny vond dat ook Kortrijk eerder een rode kaart verdiende.

Over Debast is Gumienny categoriek: "Hij sloeg met zijn hand een gemaakt doelpunt voor KV Kortrijk uit zijn goal. Dat hij daar rood voor kreeg, was natuurlijk terecht", zegt hij in HBvL.

Maar eerder was er ook al een incident. "Al had Kortrijk in de eerste helft misschien ook met tien man moeten vallen. Felipe Avenatti ging met een hoog been door op Moussa N'Diaye, maar kwam weg met geel."

Avenatti had geen intentie om de bal te spelen. "Het is een twijfelachtige fase, maar ik zou scheidsrechter Van Damme daar toch adviseren om rood te geven. Al zal volgens de theoretische criteria geel wel voldoende zijn, omdat de kracht en snelheid zogezegd niet hoog genoeg ligt."