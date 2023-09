Debast krijgt ook de volle laag: "Gewoon dom!"

Anderlecht moest nog een halfuur verder met tien nadat Zeno Debast een rode kaart pakte. De verdediger probeerde de kopbal van Felipe Avenatti uit doel te halen, weliswaar met de hand. Zijn coach kon er niet om lachen.

Debast zijn inspanning was misschien wel bewonderenswaardig, maar in het spel van vandaag kom je er niet meer mee weg. "Het is een jonge speler, maar het was gewoon een domme beslissing", was Brian Riemer hard voor zijn verdediger.

Anderlecht kreeg een penalty tegen en Debast dus de rode kaart. "Ik weet niet wat hij dacht. Dat hij ermee weg ging komen met drie scheidsrechters die erop stonden te kijken? En zelfs dan hadden ze het daarna wel gezien op de beelden", zuchtte Riemer.

Met tien tegen elf kon Anderlecht de bal niet meer monopoliseren. "Hij had hem er gewoon moeten laten ingaan. Het is een slechte beslissing en het is een goed voorbeeld van al wat we vandaag verkeerd deden."