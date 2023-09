Hazard niet helemaal blij met beslissing van Riemer: "Ik begrijp het wel, maar..."

Thorgan Hazard kreeg een halfuur tegen KV Kortrijk. Hij viel enthousiast in en er zijn weinigen die eraan twijfelen dat hij tegen Club Brugge in de basis zal staan. Eigenlijk was hij zondag al klaar om te beginnen.

Hazard had daar eigenlijk zelfs op gehoopt. "Ik was klaar, maar de medische staf vond het te vroeg en ik begrijp de coach dat hij hen volgde. We zullen moeten opbouwen, maar ik heb altijd zin om te starten", aldus de laatste recruut van Jesper Fredberg.

Hazard kon het gelijkspel wel plaatsen en was blij dat ze nog een punt uit de brand konden slepen. "Tegen Anderlecht geeft iedereen zich altijd 200 procent. Kortrijk speelde ook goed. Dat we nog gelijk maken, maakt veel goed. Maar als die kans voor Amuzu (tegen de deklat na tien minuten) erin had gezeten, hadden we een andere match gekregen."

Al was hij ook kritisch. "We hebben ze hun twee doelpunten zelf gegeven. Twee individuele fouten liggen aan de basis van dit gelijkspel. We hebben een ploeg om elke match te winnen. Dat moet ook als je Anderlecht bent. Maar als we het onszelf altijd zo moeilijk gaan beginnen maken, wordt dat moeilijk."