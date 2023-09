Riemer moet dringend voor één bepaald type kiezen, want Dolberg begint gefrustreerd te worden

Hoe kan je met zulke spelers op het veld zo belabberd spelen? Brian Riemer zal de vraag de volgende dagen nog veel zien verschijnen als hij de sociale media eens zal openen. De Deen wordt door de fans zwaar op de korrel genomen.

Riemer vraagt geduld omdat "de meeste versterkingen er pas twee-drie weken zijn". Maar zelfs dan... dit kan en moet toch beter? Maar het probleem blijft op het middenveld liggen. Met Rits en Delaney staan er twee controlerende middenvelders op het veld. Leoni speelt daarvoor als 8, maar de echte ideeën - lees: de laatste pass - moeten van de naar binnenknijpende Flips komen.

Atypische 4-3-3 van Riemer werkt (momenteel) niet

En daar ligt het probleem. Na zijn geweldige start op Stayen is de Fransman eigenlijk onzichtbaar geworden. Hij wordt amper nog betrokken bij het spel en is niet aanspeelbaar. Omdat hij naar binnen komt, ligt de rechterflank ook helemaal open. En dat kan Sardella alleen niet belopen.

Net als N'Diaye dat aan de andere kant niet kon toen Flips vanop links vertrok. Er scheelt iets aan het systeem. Het is een atypische 4-3-3. Pas op, dat kan werken, maar niet met een ploeg die niet op elkaar ingespeeld is.

En of dat gaat lukken door veel matchen te blijven proberen op deze manier, is nog maar de vraag. Eigenlijk heeft Anderlecht nood aan een echte 'nummer 10'. Iemand die Dolberg kan bijstaan. Die loopt er intussen al vrij gefrustreerd bij.

't Is al straf dat dat te zien is, want de Deense spits geeft normaal geen emoties prijs. Maar hij krijgt amper of geen steun. Toen Thorgan Hazard inviel wel. Die ging er helemaal voor. Hij moest ook vanop de flank komen, maar maakte zich telkens aanspeelbaar.

Hazard moet erin... maar voor wie?

Maar wie haal je eruit voor Hazard? Op dit moment zouden we dus zeggen: Flips. Leoni blijft zijn matchen spelen. Rits en Delaney zijn belangrijk voor het leiderschap, maar zullen hun niveau ook moeten opkrikken. Concurrentie allemaal goed en wel, maar er moet wel een lijn te zien zijn in het aanvallend spel.

Die is er momenteel niet en een echte spelmaker zou daar verandering in moeten brengen. Die mayonaise pakt maar beter snel, want Riemer gaat ook niet zoveel respijt krijgen dat ze tegen december in een verloren positie zitten. Fredberg deed zijn werk, maar voorlopig is hij niet tevreden met wat ermee gedaan wordt.