Ook Vandenbempt merkt verandering bij Anderlecht: "Riemer zal andere spelers op het veld moeten zetten"

Brian Riemer was zondagavond kwaad. Kwaad op zijn spelers, die absoluut niet het niveau haalden dat hij van hen verwacht. Peter Vandenbempt denkt dat enkele jongens zich zorgen zullen moeten maken.

Riemer spaarde de grote woorden niet. Hij was bijzonder ontgoocheld in het ondermaatse en onvolwassen niveau van zijn ploeg. "Dat die immer positieve Riemer dat allemaal zei was opvallend en verfrissend."

"Want het was gisteren nu niet zo veel slechter dan in een aantal andere wedstrijden, zeker buitenshuis", aldus Vandenbempt bij Sporza.

Met deze spelers moet het in ieder geval een pak beter. "Het wijst er hopelijk wel op dat door die transfers en kwaliteitsinjectie de lat nu een heel stuk hoger ligt. En dat de coach beter, sneller, zuiverder en aanvallender voetbal verwacht van zijn ploeg."

Dat zou wel eens in een andere tactiek en andere spelers kunnen resulteren. "Mogelijk moet Riemer daarvoor in de nabije toekomst wel nog een paar spelers van positie wisselen en andere spelers op het veld zetten."