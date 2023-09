Degryse duidt het grote probleem aan bij Anderlecht: "Wat heeft hij al bijgebracht?"

Anderlecht kan aanvallend nog steeds zijn wil niet opleggen aan de tegenstander, ondanks de vele grote namen die er nu spelen. Voor Marc Degryse is het probleem duidelijk: de driehoek op het middenveld is veel te defensief ingesteld.

Met Delaney en Rits speelt Anderlecht met twee verdedigende middenvelders. Leoni is ook geen '10'. "Dat maakt dat de aansluiting naar Dolberg vanuit het centrum onvoldoende is. Die ruimte is te groot. Als wordt ingespeeld op Dolberg - die een behoorlijke kaats heeft - moet je zorgen dat hij in de pocket twee opties heeft", analyseert Degryse in HLN.

Het is eigenlijk het systeem van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, maar nu heeft Dolberg te weinig aanspeelpunten. "Op die manier doe je Dolberg tekort en kun je onvoldoende dominant zijn. Die pocketspelers kunnen wat mij betreft ook van de flank komen. Maar nu staan Amuzu en Flips op de vleugels."

"Amuzu is een echte buitenspeler die zelden naar binnen komt, en Flips is een voetballer voor het centrum. Je ziet dat hij zich niet in zijn sas voelt op de zijkant. Het is wachten op een goeie Thorgan Hazard. Hij heeft tijd nodig - dat is logisch."

Degryse zou Delaney slachtofferer, want die brengt voorlopig niet genoeg rendement. "Als ik Riemer was, zou ik nadenken of Anderlecht per se in de Belgische competitie met twee defensieve middenvelders moet spelen."