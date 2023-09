Vandenbempt ziet groot probleem bij Union: "Dan wordt er natuurlijk naar die spelers gekeken"

Voetbal kan soms bijzonder hard zijn. Union SG speelde een fantastische wedstrijd tegen Racing Genk en had genoeg kansen om twee wedstrijden te winnen, maar op de een of andere manier trokken de Limburgers het over de streep met 0-2.

Peter Vandenbempt ziet dan ook een groot probleem bij Union. De Brusselaars hadden volgens de 'expected goals' dit seizoen al 17 doelpunten moeten maken, maar maakten er 10. "Scoren is inderdaad een probleem voor Union. Dan wordt er natuurlijk gekeken naar de spelers die vertrokken zijn met geweldige statistieken vorig jaar zoals Boniface, Teuma en Adingra", geeft hij aan voor Sporza. "De vervangers moeten de komende weken laten zien dat ze waardige vervangers zijn. Want voorts doet Union met al die andere spelers net wat het al de voorbije 2 jaar deed met een 3e trainer in 3 jaar: energiek en spectaculair voetbal brengen." "Genk won ook door het grote onvermogen van Union voor doel, een manco dat er al het hele seizoen is. Union liet tegen Genk 27 doelpogingen noteren, waarvan er maar 4 tussen de palen waren. Maar je kan natuurlijk alleen maar scoren met ballen tussen de palen", klinkt het.