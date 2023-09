Union heeft al derde keer probleem, Blessin blijft cool: "Ik maak me absoluut geen zorgen"

Union schoot tegen Genk maar liefst 27 keer op doel. Spijtig genoeg vlogen er daarvan maar vier binnen de palen en geen enkele tegen de netten. Een efficiëntieprobleem bij de troepen van Alexander Blessin?

Het was niet de eerste keer dat Union zich in de problemen werkte door de vele kansen niet af te werken. Ook tegen Antwerp en Lugano lieten ze zich zo (bijna) ringeloren. Een werkpunt voor de Brusselaars, want zo laat je natuurlijk belangrijke punten liggen.

Met name Eckert Ayensa en Loïc Lapoussin lieten wenkende kansen liggen. Hun coach ging er met de mantel der liefde over. "Zorgen? Nee, ik maak me absoluut geen zorgen. Die vraag mag je me stellen als we geen kansen meer creëren, maar momenteel hebben we er meer dan genoeg. Het zal wel eens keren."

Misschien wel met Mohamed Amoura. De invalbeurt van de Algerijn was weer spectaculair te noemen en hij creëerde ook nog een stuk of vier kansen. De 23-jarige dribbelaar lijkt klaar voor een basisplaats.