Vandenbempt zag één man uitblinken bij Racing Genk: "Hij mag er nu stilaan echt wel bij zijn"

Bijzonder veel kansen creëren, maar het finaal niet over de streep trekken. Bij Racing Genk weten ze hoe het voelt. Tegen een ijzersterk Union mocht het één man in het bijzonder bedanken.

Want Maarten Vandevoordt was weer op de afspraak. Met enkele fantastische reddingen hielp hij de Limburgers naar de zege. Zo zet de nog altijd maar 21-jarige doelman zijn uitstekende vorm verder. In totaal kreeg hij tot nog toe amper 2 tegendoelpunten binnen in 6 competitiewedstrijden. Niemand in de Jupiler Pro League doet beter.

Peter Vandenbempt vindt dan ook dat Domenico Tedesco hem eens mag oproepen voor de Rode Duivels. "Genk won met een beetje meeval en een heel goede doelman Maarten Vandevoordt. Als bondscoach Tedesco in de toekomst altijd 4 doelmannen meeneemt, dan mag Vandevoordt daar nu toch stilaan echt wel bij zijn", reageert hij overtuigd voor Sporza.

Union SG liet maar liefst 27 doelpogingen noteren, maar bleef uiteindelijk met lege handen (en zonder doelpunten) achter. Bij Racing Genk weten ze hoe dat voelt. "Veel beter zijn, veel kansen krijgen en toch verliezen. Nergens weten ze beter hoe dat voelt dan in Genk. Dus Genk hoeft zich helemaal niet te schamen dat het nu een keer heel matig speelde en wél heeft gewonnen."