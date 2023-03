Opnieuw voer tot discussie! KV Mechelen lacht na slaapwekkend vertoon en discutabele VAR-tussenkomst in slotfase

Een slaapverwekkende brilscore leek in de maak, maar met de VAR nooit een match zonder discussie. KV Mechelen profiteerde optimaal met een laat strafschopdoelpunt van Hairemans.

Zaterdagnamiddag, het zonnetje schijnend over een groot deel van het veld: wat heb je nog nodig voor een parkwandeling? Meer tijdsverdrijf dan wat anders, voor zowel spelers als publiek. Dat krijg je dan als nummer 13 tegen nummer 12 uit de rangschikking speelt, met het einde van de competitie toch in zicht. Enig moment van opwinding voor rust: de kopbal van Bates op hoekschop van Hairemans, correct verwerkt door Schmidt.

© photonews

Na de pauze was de zon verdwenen. Zou dat de spelers op het veld aanzetten om wat meer schwung en animo in het spel te brengen? Hairemans zorgde wel al snel voor een bal tussen de palen, Schmidt zweefde zijn vrije trap uit het doelvlak. Voorts was het toch vooral meer van hetzelfde. Al werd er wel met iets meer gretigheid gezocht naar de ruimtes, die niet heel groot waren in deze gesloten partij.

Zeker het thuispubliek wilde nog wel een winnende treffer. Bij een gebrek aan opwinding, is er nog altijd de VAR om daar verandering in te brengen. Die had handspel voor Hara gezien. Scheidsrechter Wim Smet trok naar het scherm en gaf vervolgens penalty. Bij STVV konden ze hun ogen niet geloven, maar Hairemans maakte van op de stip wel zijn achtste van het seizoen.

© photonews

Zo is er weer maar eens een fase waarbij een VAR-tussenkomst voor stof tot nakaarten zorgt. Al is het ook wel een feit dat KV Mechelen de enige ploeg was die in deze wedstrijd kansen afdwong, al waren ook deze schaars. Malinwa nadert een week na de afstraffing op de Bosuil in elk geval tot op drie punten van STVV in het klassement.