Kyan Vaesen helpt een efficiënt Westerlo aan overwinning tegen Kortrijk

KVC Westerlo kreeg vandaag bezoek van KV Kortrijk. Ondanks de verhoudingen kregen we een spannende wedstrijd in het Kuipje.

KV Kortrijk kwam vanavond op bezoek bij Westerlo. De Kerels stonden al net boven de degradatiezone, maar hebben nog wel wat punten nodig om zich te redden. Westerlo ging zich absoluut niet zomaar laten doen, want de Kemphanen staan nog steeds in de top acht. Ondanks de hogere klassering was er in de eerste helft weinig te zien van dat overwicht. Bij Kortrijk werd een stukje scherper en snediger gespeeld. Selemani zette zich enkele keren goed door in de openingsfase, maar kwam ten val door een klein reclamebordje. De spits van de bezoekers moest het veld al na dertig minuten geblesseerd verlaten, Kadri kwam hem vervangen.

Ondanks dat Kortrijk het overwicht had in het spel, wisten ze dat niet om te zetten in kansen in de eerste periode. Dion De Neve had uiteindelijk de kans om de Kerels op voorsprong te trappen, maar zijn laag schot in de korte hoek strandde op de paal. Bij Westerlo was het allemaal net niet, ze slaagden er amper in om vooruit te voetballen. Net voor de rust was het dan toch nog bijna prijs. Sinan Bolat kwam eerst nonchalant tussen, schgoof vervolgens uit, maar wist de inzet van Kadri uiteindelijk nog in hoekschop te duwen. Bernd Storck stond met de handen in z'n haren, wat een kans liet z'n team net liggen.

Kortrijk laat het liggen, Vaesen profiteert

En of het in de sterren geschreven stond kregen de Kerels op slag van de rust het deksel op de neus. Een hoekschop schiet door tot aan de tweede paal waar Kyan Vaesen kon binnenduwen. Het doelpunt kwam uiteindelijk niet op zijn naam, maar werd een eigen doelpunt van Watanabe. De Kemphanen stonden dus op voorsprong bij de rust, maar toch kon trainer Jonas De Roeck niet tevreden zijn met het geleverde spel van zijn ploeg in de eerste 45 minuten.

Kort na de rust kregen we een heel vreemde fase. Scheidsrechter Wesli De Cremer werd naar het scherm geroepen voor een vermeende handsbal van Kortrijkspeler Joao Silva. Zijn arm bleef overduidelijk tegen z'n lichaam geplakt, dus van hands was er geen sprake. Gelukkig genoeg zag ook scheidsrechter De Cremer dit in en konden ze bij Kortrijk opgelucht ademhalen. Toch was het een tiental minuutjes later opnieuw prijs voor de Kemphanen. Een goede counter belandde bij de ingevallen Nene. De spits uit Mali trapte richting de verste hoek, maar Vandenberghe bracht knap redding. In de rebound was Kyan Vaesen uitstekend gevolgd en zo kon hij eenvoudig de 2-0 tegen de netten koppen.

Westerlo leek de drie punten binnen te hebben, maar slechts enkele minuten na de 2-0 was het eindelijk raak voor Kortrijk. Bolat gooide de bal te slordig uit en zo kon Nene, de man die aan de basis lag van de 2-0, niet goed ontzetten. Massimo Bruno wist de bal te veroveren en twijfelde geen seconde. Met een laag schot wist hij Bolat te passeren. Eindelijk, want Kortrijk had toch al wat mogelijkheden laten liggen. Opnieuw leven in de brouwerij, want ook de minuten nadien kregen de Kerels nog enkele mogelijkheden.

Alle Kortrijkse hoop werd een kwartier voor tijd de kop ingedrukt. Een knappe aanval belandt uiteindelijk bij Nene. Deze keer besluit hij niet zelf te trappen, maar legt hij de bal af voor Kyan Vaesen. De spits van de Kemphanen twijfelt niet en zet de 3-1 op het bord. Geen hattrick voor Vaesen aangezien het eerste doelpunt werd beoordeeld als owngoal, maar toch een zeer knappe prestatie van Vaesen. Met luid applaus mocht hij enkele minuten later het veld verlaten. Lyle Foster, die deze winter vertrok naar het Burnley van Vincent Kompany, liet een leegte na, maar voorlopig vult Kyan Vaesen die op zeer knappe wijze in.

Na de 3-1 was de wedstrijd gespeeld. Kortrijk kwam nog het dichtste bij een doelpunt, maar Sinan Bolat hield z'n netten schoon in het slotkwartier. Bij Kortrijk zullen ze ontevreden zijn, want ze lieten heel wat kansen liggen. Westerlo versierde in de hele wedstrijd eigenlijk slechts een vijftal kansen, maar dat volstond om drie keer te scoren en de drie punten in het Kuipje te houden. Bij Kortrijk zullen ze efficiënter moeten spelen als ze zich willen redden dit seizoen, want kansen hadden ze vandaag genoeg. Volgende week ontvangen ze Club Brugge in het Guldensporenstadion, geen gemakkelijke opgave dus... .