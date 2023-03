Jonas De Roeck is tevreden na de overwinning tegen Kortrijk, maar...: "Voor hetzelfde geld waren we een doelpuntje achter gekomen"

Het liep allemaal niet van een leien dakje gisteren voor Westerlo, maar de Kemphanen wisten de drie punten toch thuis te houden tegen KV Kortrijk.

KVC Westerlo kreeg gisteren bezoek van KV Kortrijk. De Kemphanen beleefden alles behalve een eenvoudige avond, maar wisten uiteindelijk wel de overwinning over de streep te trekken. "De eerste helft was het voor ons moeilijk om in ons ritme te komen. Dat had natuurlijk ook te maken met de tegenstander die heel intensief drukzette. We waren daarin te passief in het vinden van oplossingen", begon Jonas De Roeck na de wedstrijd op de persconferentie. "Voor hetzelfde geld waren we een doelpuntje achter gekomen in de eerste helft, daar moeten we eerlijk in zijn", ging de trainer van Westerlo verder.

"Uiteindelijk scoorden we de 1-0 vlak voor de rust op een stilstaande fase. Dat is iets waar we heel veel op trainen. Zo zie je het belang van zulke fases in wedstrijden waar je niet op uw niveau geraakt", analyseerde De Roeck. In de tweede helft speelde Westerlo al een pak beter dan in de eerste en zo wisten ze de 3-1 overwinning uiteindelijk veilig te stellen. "We vonden in de tweede helft de oplossing om tegen deze tegenstander de ruimtes te vinden. We scoren mooie doelpunten, maar geven er ook eentje weg. Vooral het derde doelpunt was een mooie collectieve aanval die uiteindelijk knap werd afgerond. We lieten het nog na om een vierde doelpunt te maken, maar het belangrijkste zijn de drie punten", besloot De Roeck op de persconferentie.