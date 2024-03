Charleroi mist penalty maar zorgt er wel voor dat Cercle Brugge dure punten laat liggen in strijd voor top 6

Cercle Brugge is er niet in geslaagd om de volle buit te pakken in Charleroi. Na een halve wedstrijd met 10 te moeten spelen en een strafschop tegen te krijgen, hield Cercle het op een 0-0 tegen de Zebra's.