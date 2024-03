Cercle is woest na beslissing van scheidsrechter, maar heeft De Vereniging een punt? Referee Department doet uitspraak

Cercle Brugge geraakte afgelopen weekend niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Sporting Charleroi. Na afloop waren de West-Vlamingen snoeihard voor scheidsrechter Lothar D'Hondt. Ondertussen heeft het Referee Department zich over de beslissing gebogen.

Het was Cercle Brugge dat via een statement aan het Referee Department vroeg om op te treden. "De Vereniging kan niet accepteren dat Boris Popovic een rode kaart kreeg. De regels rond handspel werden niet correct toegepast."

Cercle Brugge eist uitleg van het Professional Referee Department waarom Boris Popovic werd uitgesloten tijdens Charleroi-Cercle Brugge. — Cercle Brugge (@cercleofficial) March 10, 2024

Ondertussen heeft het Referee Department zich ook effectief uitgelaten over de beslissing van Lothar D'Hondt. "In deze situatie is de rode kaart terecht. Er wordt namelijk een doorgebroken speler neergehaald."

"Vervolgens zag de VAR dat de doorgebroken speler de bal nog met de hand had geraakt", gaat Frank De Bleeckere verder. "De speler van Sporting Charleroi zat in een loopbeweging en keek niet naar de bal. We volgen dus de beslissing van de scheidsrechter dat het om onbewust hands ging."