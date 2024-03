Cercle Brugge is razend en eist actie van Referee Department: "Kunnen dit niet accepteren"

Cercle Brugge is enorm kwaad na een discutabele beslissing van de scheidsrechter zaterdag. Cercle speelde 0-0 gelijk tegen Charleroi, al bleef het zeker met een wrang gevoel achter.

Opmerkelijke moment zaterdag tijdens Charleroi-Cercle. Scheidsrechter Lothar D'Hondt geeft Popovic rood nadat hij Badji neerhaalt. Echter, voor dit gebeurde nam Badji de bal mee met de hand waar hij duidelijk voordeel uit haalde. De VAR riep D'Hondt naar het scherm maar hij bleef bij zijn beslissing.

'Zowel de Cercle-spelers als de video-assistant-referee hadden voorafgaand handspel van Badji opgemerkt, maar na het zien van de beelden bleef scheidsrechter D’Hondt bij z’n beslissing en werd de rode kaart voor Popovic behouden', klinkt het op de clubwebsite van Cercle.

'Lothar D’Hondt lichtte zijn beslissing na de wedstrijd toe. Hij bevestigde en gaf aan dat Youssouph Badji de bal wel degelijk met de arm meenam maar dat het contact onbewust plaatsvond. Cercle Brugge apprecieert de open communicatie van de scheidsrechter, maar de finale beslissing zorgde evenwel voor ongeloof en frustratie bij de spelersgroep, de sportieve staf, de supporters en het bestuur van Groen-Zwart.'

De club kan niet accepteren dat er een rode kaart werd gegeven aan zijn speler. Cercle eist dan ook actie van het Referee Department.

'Cercle Brugge kan niet accepteren dat de regels rond handspel zaterdag op deze manier werden toegepast, terwijl dat tijdens de voorbije maanden en jaren op andere manieren gebeurde. Er zijn verschillende voorbeelden waarbij een aanvallende speler voor hands bestraft werd omdat hij duidelijk voordeel haalde uit het contact, ook al was het contact onbewust.'

'Cercle Brugge zal maandag in contact treden met het Professional Referee Department om de situatie te bespreken. Hierbij zal Cercle eisen dat alle situaties waarbij handspel (niet) gefloten werd in het voorbije seizoen in kaart worden gebracht. Enkel op deze manier kunnen we in de toekomst vertrouwen op een consequente toepassing van de regels rond handspel.'