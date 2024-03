Als zelfs Vertonghen medelijden toont... Anderlecht walst over deerniswekkend RWDM

Hoeveel makkelijker kan het zijn? Een busritje van nog geen tien minuten. Omkleden, opwarmen, aan de match beginnen en 20 minuten later al zeker zijn van winst. De Brusselse derby tussen RWDM en Anderlecht was nooit echt een match. RWDM was nergens, Anderlecht profiteerde... Gezondheidswandeling!

Ging de Fransman Bruno Irles geen organisatie neerzetten bij RWDM? Daar was hij na het vertrek van Claudio Caçapa toch voor aangetrokken? Wel, daar was weinig van te merken. Dat verdedigen van de Molenbekenaren... desastreus. Daarmee kom je ook tegen Challenger Pro League-ploegen in de problemen.

En de kans is reëel dat het ook zover komt. Wat RWDM defensief tegen Anderlecht toonde was niets minder dan rampzalig te noemen. Na 11 minuten kreeg paars-wit een hoekschop. Dreyer liep uit het pak om de bal te vragen en niemand die er ook maar aan dacht om te volgen.

Dom en dommer

Hij legde af voor Stroeykens - die ook vrij mocht aanleggen - en Vertonghen had de bal maar binnen te lopen. Zelfs bij de kadetten doen ze beter. Vijf minuten later vond doelman Defourny dat hij zijn verdediging nog maar eens moest testen en gaf de bal cadeau aan Dreyer.

© photonews

De Deen - van wie iedereen weet dat hij enkel een rechtse voet heeft - mocht de bal goed leggen, kijken en vrij in doel schieten. 0-2 en de match was gespeeld voor ze goed en wel begonnen was. Wat er in het Edmond Machtensstadion achter de schermen allemaal gebeurd is dit seizoen... daar kan je ook een boek over schrijven.

Vertonghen had zelfs medelijden

Die wintertransfers bieden geen enkele meerwaarde. Op het halfuur stond het 0-3 nadat Sousa een vermeende overtreding maakte op Vertonghen. Uitermate dom, want Vertonghen was bijna uit de zestien. Maar de verdediger leek zelf aan te geven dat er geen fout gemaakt werd. 't Is erg als de tegenstander al medelijden toont...

Maar Laforge wees onverbiddelijk naar de stip en de VAR gaf hem gelijk. Dit was niet eens een oefenmatch. Hopelijk voor Anderlecht krijgen ze net voor de play-offs meer tegenstand van Zulte Waregem. Al is dat echt niet zo moeilijk. De freestyle balgoochelaar die voor de match optrad, zou er meer van terecht gebracht hebben.

Energiebesparing

De tweede helft werd een maat voor niets. Anderlecht voetbalde makkelijk nog een handvol kansen bij elkaar, maar kon ze niet afwerken. RWDM had één goeie voor Camara, maar Schmeichel stond ook pal.

Anderlecht voetbalde de hele tweede helft met de handrem op. De zege kwam nooit in gevaar en veel energie wilden ze blijkbaar niet meer verspillen. Zo'n oefenmatch is toch maar saai als er geen goals meer vallen hoor...