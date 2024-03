Dolberg verlengde straffe statistiek van Anderlecht: en zeggen dat het vroeger hun achilleshiel was

Anderlecht is dodelijk efficiënt, dat bewijzen ze nu al weken lang. Niet dat het tegen RWDM nodig was, want er was geen scenario waarin ze die match niet gewonnen hadden. Maar er werd wel weer een verlengstuk gemaakt aan hun straffe reeks strafschoppen.

Wanneer heeft Anderlecht zijn laatste strafschop gemist? Wel, verschiet niet: dat was op 5 april 2021. Lukas Nmecha zette zich toen achter de bal tegen Antwerp. Die wedstrijd werd wel met 1-4 gewonnen voor de volledigheid. Gisteren was het Kasper Dolberg die het klusje klaarde na die bizarre fase waarin Jan Vertonghen aangaf dat het geen strafschop was, maar de ref anders besliste. Dit seizoen scoorde Anderlecht er al zeven: drie keer Dolberg, drie keer Dreyer en eentje van Vazquez. Daarmee breidden ze hun reeks uit naar 18 gescoorde strafschoppen op rij. Het is ooit anders geweest. Misschien herinnert u zich nog die dramatische penaltyreeks tegen Partizan Belgrado om zich te kwalificeren voor de Champions League in 2010? Toen trapten Biglia, Suarez en Boussoufa de bal de tweede ring in. Toen Aleksandar Mitrovic werd voorgesteld was de eerste vraag voor de Servische goalgetter: "Kan jij strafschoppen trappen?" Die vraag moet nu al drie jaar niet meer gesteld worden.